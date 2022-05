27/05/2022 KL. 06:43

Overblik: Situationen i krigshærgede Donbas eskalerer til et hidtil uset niveau

Kampene i Donbas eskalerer til et hidtil uset niveau af voldsomhed. De første angreb i flere uger på Ukraines næststørste by rejser frygten for, at området stadig er på Ruslands dagsorden. Flere hundredtusinder ukrainere menes at være tvangsdeporteret til Rusland.