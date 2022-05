Betjente beskyldes for at gasse psykisk syg til døde i Brasilien

Santos’ familie hævder, at han allerede var død, da han ankom.

PRF tilføjer i udtalelsen, at Santos blev anholdt, fordi han aktivt modsatte sig politiet, og at betjentene var nødt til at bruge ”immobiliseringsteknikker og instrumenter af mindre offensivt potentiale” mod ham på grund af hans ”aggressivitet”.

Ifølge familien led den 38-årig brasilianer af skizofreni.

Hans nevø siger til det lokale medie G1, at Santos blev standset af politiet, mens han var på vej igennem området på motorcykel, og at han blev nervøs, da betjentene fandt hans medicin i en lomme.

Nevøen beskriver i øvrigt episoden som ”en torturseance”.

Det brutale dødsfald har sendt chokbølger igennem Brasilien, hvor dødelig politivold mod især sorte ellers er hverdagskost.