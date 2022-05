Wagner-gruppen, der officielt er privat og uafhængig af den russiske regering, men uofficielt opererer i tæt kontakt med ledelsen i Moskva, har siden 2014 opereret i en række afrikanske lande ved enten at holde magthaverne ved magten eller ved at bidrage til at vælte uønskede regeringer.

Det er sket i lande som Ukraine, Syrien, Sudan, Libyen og Den Centralafrikanske Republik, hvor gruppen anslås at have bidraget med 10.000-20.000 lejesoldater.

Det er ikke første gang, at Wagner-gruppen mistænkes for drab på civile i krigszoner. FN var sidste år været ude at kritisere gruppen for dens »voldelige angreb« mod civilbefolkningen i Den Centralafrikanske Republik.