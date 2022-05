Mindst 11 dræbt under politiaktion i Rio de Janeiro

- 11 personer blev dræbt og to blev såret under skudvekslingerne, som fulgte. En af de dræbte var en kvinde, som formentligt blev fanget i en krydsild, hedder det videre.

I januar indledte de brasilianske myndigheder en kampagne mod kriminalitet og sendte flere og flere politistyrker ind i kriminelt belastede slumområder i Rio de Janeiro.

Myndighederne har oplyst, at aktionerne ville foregå over flere måneder, og at de var en del af en langsigtet indsats for at øge politiets tilstedeværelse og forbedre forholdene i favelaerne. De hærges af kriminelle bander og narkotikakriminalitet.