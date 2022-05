WHO ser ikke behov for massevaccination mod abekopper

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener ikke, at der er behov for massevaccination mod abekopper, efter at sygdommen er begyndt at sprede sig uden for Afrika.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

God hygiejne og sikker seksuel adfærd skal i stedet kontrollere spredningen af sygdommen, siger Richard Pebody, der leder WHO Europas afdeling for højrisikopatogener.