Amnesty: Antallet af henrettelser steg med 20 procent i 2021

Menneskerettighedsorganisationen udpeger Myanmar som et land, hvor der er grund til bekymring, fordi civile sager nu prøves ved militære domstole, hvor der ikke er mulighed for at anke.

Fremskridt på området udpeges dog også i rapporten.

Eksempelvis fremhæves det, at Sierra Leone har afskaffet dødsstraf ved lov, selv om loven dog ikke er trådt i kraft endnu.

Den amerikanske stat Virginia har også afskaffet dødsstraf som den første sydstat.

- Det mindretal af lande, der stadig har dødsstraf, er under skærpet opsyn. En verden uden statssanktionerede drab er ikke bare tænkelig, den er er inden for rækkevidde, og vi vil fortsætte med at kæmpe for det, siger Agnès Callamard.

- Det er på høje tid, at denne ondskabsfulde, inhumane og nedværdigende straf bliver fortid.