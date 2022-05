Erdogan vil lave sikkerhedszone ved grænsen til Syrien

- Det primære mål for disse operationer er områder, der er centrum for angreb på vores land og sikkerhedszoner, siger Erdogan uden at uddybe yderligere.

Operationerne går ifølge Erdogan i gang, så snart militæret, efterretningstjenesten og sikkerhedsstyrkerne har færdiggjort forberedelserne.

Mod syd har Tyrkiet grænser til Syrien og Irak.

Ifølge Reuters vil den militære operation sandsynligvis være rettet mod det nordlige Syrien.

Siden 2016 har Tyrkiet igangsat flere militære operationer ved grænsen til Syrien for at underminere den militante gruppe YPG, som Tyrkiet mener er forbundet til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).