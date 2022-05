24. februar 2022.

Dagen er allerede skrevet ind i historiebøgerne, og tirsdag er der gået tre måneder, siden russiske styrker bevægede sig over grænsen til Ukraine og indledte en krig.

Men hvor er fronterne så i dag? Og hvordan går det med at forhandle fred? Det giver Jyllands-Posten dig et overblik over her.