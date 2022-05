Russisk FN-diplomat har sagt op: Jeg skammer mig over mit land

- Jeg fik besked på at holde munden lukket for at undgå følger, siger han.

Det hører til sjældenhederne, at russiske diplomater går af i protest mod den førte politik, skriver Reuters.

Bondarev er dog ikke den første russiske diplomat, der trækker sig i protest mod krigen. Men han er den, der hidtil har gjort det mest højlydt, skriver nyhedsbureauet AFP.