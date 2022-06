Den duel endte ved det australske valg i slutningen af maj med en total sejr til Simon Holmes à Court.

Hans personligt udvalgte kvindelige kandidat, Monique Ryan, besejrede Frydenberg i dennes ellers sikre valgkreds i Kooyong i Melbourne. Frydenberg var inden valget anset for en potentiel favorit til at afløse Scott Morrison som partileder for Det Liberale Parti, men nederlaget satte formentlig punktum for hans politiske karriere.

En af mange sejre

Sejren over Frydenberg var kun en af mange på denne valgdag til gruppen af kvinder kendt under betegnelsen teal, navnet på en særlig mørkeblågrøn farve, der var gruppens symbol. Den blev stiftet af Simon Holmes à Court i 2019 op til det foregående valg, men nåede ikke at blive rigtigt etableret.

Det gjorde den til gengæld i 2022, hvor 23 kvinder blev opstillet i særligt udvalgte valgkredse, hvor de enten havde en chance for at slå en siddende liberal kandidat eller kunne bringe en Labour-kandidat til sejr ved at tage stemmer fra de liberale. Det lykkedes at få valgt ni teal-kandidater direkte.

Simon Holmes à Court stod bag de strategiske overvejelser og finansieringen af kampagnen. Det lykkedes ham via sin kampagneorganisation Climate 200 at rejse, hvad der svarer til 60 mio. kr. – et stort beløb i denne sammenhæng.

Organisationen har tre strategiske hovedmål, som teal-kvinderne gik til valg på: klima, korruption og kvinder.

Den arbejder for at bringe den australske klimapolitik mere i tråd med den europæiske og de globale klimabevægelser. Den vil bekæmpe den korruption, som gruppen mener finder sted i forhold til mineindustriens skjulte interesser og dagsordner. Og den vil styrke kvinders politiske magt og indflydelse i en nation, som stadig set fra teal-bevægelsen og Climate 200 halter efter rollemodellerne i USA og Europa på den front.

Simon Holmes à Court, der netop er fyldt 50 år, er vokset op i Australien og universitetsuddannet i Australien og USA. Han har arbejdet i familiefirmaet i Malaysia og i computerindustrien i Silicon Valley, inden han vendte tilbage til Australien, blandt andet som en af drivkræfterne bag landets første kommunale vindmøllepark.