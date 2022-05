Rusland har svært ved holde styr på misinformation om Nato

Den russiske propaganda kan dermed på nogle stræk nærmest synes komisk. Men ifølge Jeppe Kofod kan den over tid have en dybt skadelig effekt. Faktisk kan den være med til at ødelægge mulighederne for at føre en effektiv udenrigspolitik:

- Hvis man er rigtig dygtig som statslig aktør til at lave misinformation, så kan man ødelægge muligheden for at skabe fred i en konflikt.

- Man kan opildne grupper på baggrund af forkert information til at gøre nogle ting, de måske ikke ville have gjort, siger Jeppe Kofod.

Trods forsvarsforbeholdet kan Danmark bidrage med penge og mandskab til Stratcom. Jeppe Kofod ser dog ikke det som et argument for, at det ikke er nødvendigt at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Det er et eksempel på et tæt samarbejde mellem EU og Nato.

- Arbejdet med at afsløre misinformation er også strategisk vigtigt for Nato. Det er rigtigt, at det ikke er omfattet af forbeholdet, men det viser, at de to organisationer arbejder tæt sammen, siger Jeppe Kofod.