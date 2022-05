Ukraines præsident i Davos: Stop al handel med Rusland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger mandag, at ”vi er gradvist ved at tvinge besættelsesmagten væk fra vores territorier”.

Det sker i en tale via video ved åbningen af Verdens Økonomiske Forum i Davos i Schweiz. Her siger Zelenskyj også, at ”krigen kunne have været undgået, hvis Rusland var blevet påført hårdere sanktioner”.