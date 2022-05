FN's menneskeretschef er på vanskelig mission i Kina

Mange frygter, at Kina vil skjule kritisable forhold for FN og bruge Bachelets besøg i et propagandafremstød.

- FN må undgå at blive medsammensvoren i den kinesiske regerings forsøg på at dække over krænkelser af menneskerettighederne, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Bachelets længe udsatte besøg i Xinjiang er en mulighed for at få fokus på menneskerettighedskrænkelser i regionen, men det bliver også en stadig kamp mod den kinesiske regerings forsøg på at skjule sandheden. FN må træffe sine forholdsregler og undgå at lade sig misbruge til åbenlys propaganda, siger hun.