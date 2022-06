04/06/2022 KL. 11:30

Ortodokse præster i Litauen vil ud af Moskvas favntag

Krigen i Ukraine giver store samvittighedskvaler for ortodokse præster i Litauen. For hvad gør man, når kirken hører under Moskva-patriarkatet, og patriarken i Moskva står last og brast med præsident Putin i krigen i Ukraine?