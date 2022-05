Gule påskeliljer, røde nelliker og tulipaner i alverdens farver ligger nænsomt placeret foran det gitterhegn, der skærmer et kolossalt sovjetisk sejrsmonument i Letlands hovedstad, Riga. Sovjetunionen rejste monumentet i 1985, som et mindesmærke for de faldne i sejren over Nazityskland i 1945.

Hvert år den 9. maj kommer tusindvis fra det russisktalende mindretal i Letland for at lægge blomster ved den 79 meter høje obelisk med de fem stjerner på og ved de to noget mindre statuer af dels Moder Rusland og dels af en gruppe på tre soldater med våben.