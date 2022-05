Kvindelige studieværter i Afghanistan påtvinges slør

- Vi gjorde modstand og var imod at optræde bag en maske, siger Sonia Niazi, som er studievært hos TOLOnews.

- Men TOLOnews meddelte, at enhver kvinde, som optrådte uden slør eller hijab, ville blive fjernet som studievært og måske blive helt afskediget.

Mænd, der arbejder for regeringen, risikerer også at miste deres job, hvis deres koner eller døtre trodser påbud fra Talibans øverste ledere.

Gennem to årtier under den amerikanskledede intervention i Afghanistan, fik kvinder og piger nye friheder i det stærkt patriarkalske samfund.

Den blå burka, som blev et globalt symbol på Talibans hårde styre i Afghanistan fra 1996 til 2001, er i denne måned blevet anbefalet som beklædning for kvinder igen. Burkaen dækker både krop og ansigt, og man kigger ud af dragten gennem et lille net. Der findes eksempelvis også en niqab. Den dækker ligeledes kroppen og ansigtet. Dog er der aflang åbning foran øjnene.