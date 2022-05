Den amerikanske skuespiller optog i 2017 en video, hvor han går hårdt til Rusland og præsident Vladimir Putin. Han beskylder blandt andet russerne for at sprede propaganda og for at stå bag cyberangreb mod USA.

84-årige Morgan Freeman er blandt andet kendt for filmene ”Driving Miss Daisy”, ”En verden udenfor” og ”Seven”.

På det russiske udenrigsministeriums hjemmeside lyder det lørdag:

- De russiske sanktioner er nødvendige og har til formål at begrænse USA, der prøver at indføre en nykolonialistisk verdensorden på resten af planeten.