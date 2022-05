Rejseforbuddene har kun symbolsk betydning og indgår i en lang liste af udmeldinger, som har forværret forholdet mellem Moskva og Washington i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

I de fortsatte planer om øgede sanktioner undersøger EU mulighederne for at bruge russiske oligarkers indefrosne midler på genopbygning af det krigshærgede Ukraine.

Det har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtalt til den tyske tv-station ZDF.

- Optagelsesprocessen afhænger meget af, hvad kandidatlandet gør. Ukraine ønsker for enhver pris at tilslutte sig EU. Det betyder, at motivationen for at indføre de nødvendige reformer er stor, siger kommissionsformanden.