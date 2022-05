Våben fra Vesten ødelagt af russisk missil

Det russiske forsvarsministerium hævder, at der blandt andet var langdistanceraketter blandt de ødelagte våben.

Den ukrainske præsident,Volodymyr Zelenskyj, siger i et tv-transmitteret interview lørdag, at konflikten ”kommer til at være blodig”.

- Men i sidste instans vil det kun være muligt at bringe den til afslutning gennem diplomati, siger han.