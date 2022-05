Rusland forbereder sig øjensynligt på et ukrainsk modangreb i regionen ved Kharkiv, som er Ukraines næststørste by. Både i nord og langs den sydlige front i regionen er der tegn på, at russerne venter en større ukrainsk modoffensiv nær Kharkiv, som er den næststørste by i Ukraine. Det skriver den amerikanske tænketank Study of War i Washington.