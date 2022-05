»De underjordiske strukturer i Azovstal, hvor de militante gemte sig, er nu under fuld kontrol af russiske væbnede styrker,« sagde det russiske forsvarsministerium i en erklæring.

Sent fredag gav den ukrainske chef for Azov-regimentet, oberstløjtnant Denis Prokopenko, ordre om at stoppe med at forsvare Mariupol og udsendte en kort videobesked inde fra stålværket, hvori han sagde, at den øverste militære ledelse havde udstedt en ordre om at stoppe kampene for at »bevare garnisonssoldaternes liv og helbred«.

De ukrainske myndigheder har endnu ikke bekræftet dette, og CNN er ikke i stand til uafhængigt at verificere påstanden.

I næste uge vil Ruslands højesteret ifølge The Guardian behandle en ansøgning om at udpege Azov-regimentet som en »terroristorganisation«, hvilket åbner vejen for domme på op til 20 års fængsel for dem, der er dømt for involvering.