Amerikaner deler grusom historie fra Rusland efter fangeudveksling

Den 30-årige amerikaner tror, at han blev sendt til det psykiatriske hospital som straf for, at han til de russiske myndigheders irritation ikke ville stoppe med at appellere sin straf.

Han oplyser ikke, hvor lang tid han opholdt sig på stedet.

Trevor Reed blev i juli 2020 idømt ni års fængsel ved en russisk domstol, hvor han sad tiltalt for at bringe to politibetjentes liv i fare, mens han var beruset under et besøg i landet.

Ekssoldaten landede 28. april i USA som del af en byttehandel med russeren, Konstantin Jarosjenko.

Jarosjenko var i gang med at afsone en 20 år lang fængselsstraf i USA. Han blev anholdt af amerikanske specialstyrker i Liberia i 2010 for at smugle kokain ind i USA.