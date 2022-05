FN's menneskeretschef tager på sjældent besøg i Kina

Menneskeretsorganisationer ventes at følge Bachelets besøg med stor interesse og især bide mærke i, om hun lægger tilstrækkeligt med pres på de kinesiske myndigheder. Og om hun får adgang overalt.

- Kinas regering overtræder menneskerettigheder i et omfang og på en skala, der var umuligt at forestille sig, i og med at det seneste besøg fra en højkommissær i menneskerettigheder var i 2005.

- Det skyldes til dels, at der ikke er nogen frygt for at blive stillet til ansvar, siger Sophie Richardson, der er Kina-direktør i Human Rights Watch.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR) har i årevis bedt Kina om ”meningsfuld og uhindret” adgang til provinsen i det vestlige Kina.