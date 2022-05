WHO har indkaldt til hastemøde om abekopper

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har indkaldt til hastemøde fredag for at drøfte de udbrud af abekopper, der er konstateret uden for Afrika.

Sygdommen findes normalt i det vestlige og centrale Afrika. Men i de seneste dage er der fundet over 100 tilfælde i mindst otte forskellige lande i Europa.

Det er sjældent, at sygdommen ses uden for Afrika. Derfor har de mange tilfælde, der er fundet i Europa og andre dele af verden, vakt bekymring.