Nogenlunde samtidig med at de første billeder af de nye kampvogne florerede, kunne seere af den statsejede russiske tv-kanal Channel One høre vicepremierminister Yuri Borisov offentliggøre, at militæret nu også havde laserkanoner, der er i stand til at ødelægge fjendens droner på få sekunder.

Det var våben af »næste generation«, sagde Borisov, der også har ansvaret for udviklingen af militæret i Rusland.

Ruslands pludselige beslutningsændring om at sende de nye våben afsted skyldes ifølge eksperter flere ting.