02/06/2022 KL. 18:15

For abonnenter

En erfaren skibsspotter har opdaget, hvordan Rusland har fundet et smuthul til at fragte militært udstyr igennem Bosporusstrædet

Efter at Tyrkiet har lukket Bosporusstrædet for flådefartøjer, er Rusland begyndt at bruge kommercielle fragtskibe til at transportere militært udstyr til Ukraine og Syrien, lyder det fra mangeårig tyrkisk skibsspotter.