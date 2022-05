USA's senat har godkendt stor milliardhjælp til Ukraine

Blandt andet er der øremærket seks milliarder dollar til indkøb af pansrede militærkøretøjer og luftforsvarssystemer.

Oveni kommer hjælp for yderligere 100 millioner dollar i form af våben og andet militært udstyr, meddeler udenrigsminister Antony Blinken ifølge Reuters.

Knap ni milliarder dollar er afsat til at hjælpe Ukraine med såkaldt ”fortsat regeringsførelse”, herunder humanitær hjælp.

Med den seneste pakke har USA ydet hjælp til Ukraine for i alt 54 milliarder dollar i løbet af to måneder, skriver New York Times. Det svarer til 382 milliarder kroner.

Første pakke på 14 milliarder dollar kom i midten af marts, kun få uger efter at Rusland havde invaderet Ukraine 24. februar.