Biden byder Sverige og Finland varmt velkommen i Nato

I de seneste måneder har USA løbende talt med de to landes ledere om deres overvejelser om Nato-medlemskab, siger den amerikanske præsident.

- I dag er jeg stolt af at forsikre dem om, at de har den fulde og hele opbakning fra USA, siger Biden.

Biden understreger, at de to skandinaviske lande til fulde lever op til betingelserne for optagelse i forsvarsalliancen.

- Finland og Sverige gør Nato stærkere. Ikke kun på grund af deres kapacitet, men også på grund af deres stærke, stærke demokratier, siger Biden.