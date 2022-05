Rekordmange var tvunget på flugt i eget land i 2021

Det er for eksempel konflikter og naturkatastrofer, som tvinger mennesker til at flygte fra deres hjem.

I 2021 blev der registreret 38 millioner nye internt fordrevne. Heraf har mange været tvunget til at flygte igen og igen i løbet af året.

Det er det næsthøjeste antal af nye internt fordrevne på et år over de seneste ti år. Rekorden for et år blev sat i 2020, hvor særligt naturkatastrofer sendte mennesker på flugt.

For 2022 er forventningen, at der globalt set vil være endnu flere internt fordrevne end de rekordmange 59,1 million registreret i 2021.