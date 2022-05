Forsker: Tusindvis af forskningsartikler med Kina truer Europa

Det mener Meia Nouwens, som forsker i Kinas militær for tænketanken The International Institute for Strategic Studies.

- Vestlige universiteter er nødt til at forstå, at de kinesiske militærforskere kun har én kunde, og det er Folkets Befrielseshær, siger hun til Politiken.

- Deres eksistensberettigelse er at modernisere den kinesiske hær, fortsætter hun.

Politiken har også i tidligere artikler sat fokus på de kinesiske forskeres engagement i Europa.

I den forbindelse skrev mediet, at også danske skattekroner er gået til den slags samarbejder, og at Kina aktivt søger dem.