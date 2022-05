Russisktalende diplomat skal styre USA's ambassade i Kyiv

Det amerikanske Senat har onsdag enstemmigt godkendt den erfarne diplomat Bridget Brink til at blive ambassadør i Ukraine.

Både præsident Joe Bidens demokrater og Republikanerne havde opfordret til, at Brink hurtigt blev godkendt for at udfylde den kritiske post i lyset af krigen i Ukraine.

Den hurtige godkendelse understreger begge partiers ønske om at sende en ambassadør til Ukraine for at støtte landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.