22/06/2022 KL. 09:30

For abonnenter

Jean-Luc Mélenchon – leder af den venstreorienterede alliance Nupes – blev næststørst ved det franske parlamentsvalg

Aktuelt portræt: Siden Jean-Luc Mélenchon i sin spæde ungdom så det franske styre i Marokko falde, synes de politiske nybrud at have klæbet sig til hans person. Søndag gjorde han det igen, da hans skrøbelige venstrefløjskoalition Nupes satte præsidenten under alvorligt pres.