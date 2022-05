USA støtter de nye Nato-bejlere og lover at være på vagt

Det er Ruslands krig i Ukraine, der har udløst ansøgningerne.

Mange af Natos 30 medlemslande har taget godt imod de svenske og finske Nato-ambitioner. Dog har Tyrkiet stillet sig på tværs.

Tyrkiet er utilfreds med, at Sverige og Finland ikke vil udlevere 30 personer, der af Tyrkiet anklages for at være terrorister.

Derfor sagde præsident Recep Tayyip Erdogan mandag, at han ”ikke vil sige ja” til, at Sverige og Finland bliver en del af alliancen.

Alle Nato-lande skal sige ja, før nye lande kan blive optaget.

Nato spiller en væsentlig rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

Rusland har krævet en garanti for, at Ukraine aldrig vil blive en del af alliancen. Det krav har Nato nægtet at imødekomme. Ifølge russerne vil det true deres sikkerhed, hvis Ukraine tilslutter sig Nato.