Briternes øjne hviler på prins William

Det er sådan, han gerne vil opleves af briterne. De skal kende ham og hans hustru, Kate, som jordnære og engagerede.

Titlerne af hertug og hertuginde af Cambridge skal ikke være det første, tanken falder på. Hellere mærkesagerne som den grønne omstilling, hjemløse, psykisk syge og børns trivsel.

Den strategi ser ud til at lykkes. Målinger i forbindelse med jubilæet viste, at et flertal støtter monarkiet, og at William og Kate er de næstmest populære – kun overgået af dronning Elizabeth.

Men det kan have lange udsigter, før familien, der også tæller to sønner og en datter, kan flytte fra Kensington Palace til Buckingham – bolig og arbejdsplads for regenten.