Erdogan beder Nato-lande om at respektere tyrkiske bekymringer

Hvis det skal ende ud i medlemskaber til de to lande, må der ikke være modstand blandt nogen af Natos 30 medlemslande.

Der er dog modstand fra Tyrkiet, som er blandt Nato-landene.

For ifølge Tyrkiet har Sverige og Finland nægtet at udlevere personer, der er tilknyttet grupper, som Tyrkiet betegner som terrororganisationer.

Det drejer sig om personer, der har forbindelse til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) eller den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen og hans tilhængere er under anklage for at have stået bag et fejlslagent kup mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016.