Rusland udviser 85 diplomater fra europæiske stormagter

Også 27 spanske diplomater bliver udvist af Rusland. Det sker, efter at Spanien i april udviste 25 russiske diplomater.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium onsdag, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Samlet er det 85 diplomater fra de tre store europæiske lande, som Rusland udviser.

Frankrig fordømmer Ruslands udvisning af franske diplomater. Ifølge Frankrig er det ikke en berettiget handling.

De franske diplomater arbejder i overensstemmelse med regler for diplomati, og derfor er der ikke grundlag for at udvise dem, mener Frankrig. Det fremgår af en erklæring fra Frankrigs udenrigsministerium.