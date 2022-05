Rapport: Verdenshavene er varmere end nogensinde

Her har ledende forskere slået fast, at menneskeheden skal mindske udledningen af drivhusgasser betydeligt. Ellers står man over for flere katastrofale ændringer i verdens klima.

Niveauet af drivhusgasser i atmosfæren slog også tidligere rekorder i 2021, viser rapporten fra WMO.

Gennemsnitstemperaturen sidste år var i globalt set 1,11 grader højere end det førindustrielle niveau. Dermed rykker temperaturstigningerne tættere og tættere på den kritiske grænse på 1,5 grader.

Det er fastslået, at effekterne af klimaforandringerne bliver drastiske, når og hvis den grænse passeres. I øjeblikket har kloden kurs mod at passere den grænse, hvis ikke der sker store ændringer.