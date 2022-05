18/05/2022 KL. 15:45

Tjetjensk hærfører og hans krigere bliver hyldet i Rusland. Og det er der en særlig grund til, mener ekspert

Tjetjeniens berygtede leder og hans brutale tropper bliver i russiske medier hyldet for at have spillet en afgørende rolle i kampen om Mariupol. Ekspert tolker det som en mulig hentydning fra Putin til lederne i den russiske hær om, at de ikke gør deres arbejde godt nok.