Tyrkiets udtalelser de seneste dage har nemlig givet nogen usikkerhed. Her har præsident Recep Tayyip Erdogan sagt, at Tyrkiet ikke vil sige ja til medlemskab til de to lande.

Tyrkiet kan potentielt blokere for optagelse af de to lande, da et medlemskab kræver grønt lys fra alle 30 Nato-lande. Dog kan Tyrkiet også afstå fra at stemme, og det vil ikke blokere for nye medlemskaber.

Hvis alt går som planlagt for Sverige og Finland, kan deres ansøgningsprotokol være underskrevet om cirka to uger.

Derefter vil landene få status som ”indbudt medlem”. Den status giver ret til at deltage i alle Nato-møder fremover, men uden stemmeret.

Protokollen skal derefter godkendes i parlamentet i de 30 Nato-lande, før medlemskaberne er på plads.

Det forventes, at det kan tage mellem fire måneder og et år, selv om Nato har givet udtryk for, at man ønsker en hurtig behandling af ansøgningerne. Det skriver TT.

Flere Nato-lande har også udtrykt ønske om en hurtig behandling af ansøgningerne.

Danmark har i en fælleserklæring med Island og Norge lovet, at de er klar til at hjælpe Sverige og Finland i tilfælde af angreb på deres territorium, inden de to lande kan nå at blive medlem af Nato.

Storbritannien har også indgået en sikkerhedsaftale med de to lande.