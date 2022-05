Heard afviser at have efterladt afføring i Johnny Depps seng

- Jeg var lige blevet angrebet på min 30-års fødselsdag af min voldelige mand, som jeg elskede helt vildt og blev nødt til at forlade, siger den nu 36-årige skuespillerinde.

Amber Heard fortæller, at parret var blevet uvenner, da Johnny Depp var dukket for sent op til hendes fødselsdagsfest.

Det udløste skænderiet, hvor parret skubbede til hinanden, hvilket ifølge Heard resulterede i, at Depp kastede en champagneflaske efter hende. Flasken ramte og knuste et maleri, inden den ramte Heard.

Skuespillerinden, der blandt andet er kendt for sin rolle i filmen ”Aquaman”, har også tidligere under retssagen anklaget sin eksmand for at være voldelig.

Heards beretninger mandag kommer, næsten en måned efter at den 58-årige Johnny Depp gav sin forklaringer i retten. Her afviste Depp at have slået sin ekskone.