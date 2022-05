Finsk statsminister tror på Nato-medlemskab inden årets udgang

Adspurgt om, hvorvidt et fuldgyldigt medlemskab af Nato kan blive en realitet allerede til efteråret, svarer statsministeren:

- Jeg håber, det bliver tidligere end det. Jeg gør mit yderste for at få denne proces til at gå meget hurtigt.

Finland har besluttet at søge medlemskab i den vestlige forsvarsalliance som en direkte konsekvens af nabolandet Ruslands invasion af Ukraine.

Det er på trods af, at russerne har truet med, at det kan få vidtrækkende konsekvenser for forholdet imellem de to lande.