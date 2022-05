Ukrainske soldater meldes på vej ud af belejret stålværk

Den ukrainske viceforsvarsminister Hanna Malyar udtaler, at for meget information kan skade processen.

- Eftersom processen er i gang, kan vi ikke sige, hvad der sker lige nu, siger hun til ukrainsk tv ifølge Reuters.

Området omkring stålværket har i flere uger været under beskydning.

Derfor har både ukrainske civile og soldater søgt tilflugt i stålværket.

De fleste civile er blevet evakueret med hjælp fra FN og International Røde Kors i løbet af den seneste måned.

Den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk har 7. maj via et opslag på det sociale medie Telegram oplyst, at alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret.

- Præsidentens ordre er udført: Alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret fra Azovstal. Denne del af Mariupols humanitære mission er blevet fuldført, skrev hun dengang.