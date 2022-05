Rusland vil evakuere sårede ukrainske soldater fra stålværk

Den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk har 7. maj via et opslag på det sociale medie Telegram oplyst, at alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret.

- Præsidentens ordre er udført: Alle kvinder, børn og ældre er blevet evakueret fra Azovstal. Denne del af Mariupols humanitære mission er blevet fuldført, skrev hun dengang.

Her lød det ifølge det russiske nyhedsbureau Tass også, de ukrainske soldater ikke viste tegn på, at de kunne finde på at overgive sig.

Soldaterne er altså på stålværket endnu. Videoer og billeder florerer forskellige steder på internettet og viser ifølge Reuters tilfælde af alvorlige skader.