264 ukrainske soldater er evakueret fra belejret stålværk

Det fik i sin tid ukrainske civile og soldater til at søge tilflugt i de mange gange og tunneler under stålværket.

I løbet af den seneste måned er de fleste civile blevet evakueret med hjælp fra FN og Internationalt Røde Kors.

Den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, oplyste 7. maj via et opslag på beskedtjenesten Telegram, at alle kvinder, børn og ældre var blevet evakueret.

Det enorme stålværk er under krigen blevet et symbol på Ukraines modstand mod Rusland. Det skyldes, at de hundredvis af soldater på Azovstal fortsatte med at kæmpe, selv efter at Mariupol faldt til russerne.