Erdogan: Tyrkiet "vil ikke sige ja" til svensk og finsk Nato-medlemskab

Tyrkiet, der er en del af Nato, har ikke umiddelbart tænkt sig at lukke Sverige og Finland ind i den vestlige forsvarsalliance.

I hvert fald siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, mandag på en pressekonference, at han ”ikke vil sige ja” til svensk og finsk Nato-medlemskab.

Det kræver grønt lys fra samtlige 30 Nato-lande, hvis Sverige og Finland skal blive en del af alliancen. Derfor kan Tyrkiets holdning potentielt spænde ben for de to landes forhåbninger om at blive en del af Nato.