Sverige har formelt besluttet at søge om Nato-medlemskab

- Det står klart, at der er bredt flertal i Sveriges Riksdag for, at Sverige skal gå med i Nato, siger Magdalena Andersson ifølge det svenske medie SVT.

Også oppositionsleder Ulf Kristersson er med ved mandagens pressemøde.

- Det her er en historisk beslutning. Det handler ikke om partipolitik, men om at tage et ansvar for landets sikkerhedspolitiske interesse, siger han.

Det var ventet, at Sverige vil søge om Nato-medlemskab.

Også Finland menes at have en ansøgning på trapperne.