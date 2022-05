Når det ukrainske militær indstiller sine droner og kanoner, bruges en avanceret mobilteknologi tæt beslægtet med et system, som taxafirmaet Uber anvender til at dirigere nærmeste ledige vogn ud til en kunde.

Firmaet bag teknologien bekræfter over for Jyllands-Posten, at systemet blev brugt i kampene ved Siverskyi Donets-floden. Slaget omtales som en af Ukraines største militære succeser under krigen. Russerne mistede angiveligt en hel bataljon og op mod 100 militære køretøjer.