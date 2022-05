Prognose: Krigen i Ukraine vil dæmpe vækst i EU markant

Han erkender, at prognosen er forbundet med ”høj usikkerhed” og ”risiko” for, at udviklingen vil være mere negativ end ventet.

- Der er mulighed for andre scenarier, hvor væksten vil være lavere og inflationen højere, end vi forventer i dag, siger Paolo Gentiloni.

EU-Kommissionen har desuden lavet skøn for væksten i de enkelte EU-lande. For Danmark skønnes en vækst på 2,6 procent i 2022 og 1,8 procent i 2023. Det er med andre ord lavere end for EU samlet set.

Det er dog formentlig for dystert et billede, mener cheføkonom Tore Stramer fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Jeg hælder til, at der gået grus i EU-Kommissionens prognosearbejde, og at de har lavet en ordentlig prognoseskævert for dansk økonomi, siger Tore Stramer.

Han peger på, at de økonomiske nøgletal i Danmark tværtimod har udviklet sig fornuftigt siden Ruslands invasion af Ukraine.

- Ledigheden faldt i april til det laveste niveau siden juni 2008. Samtidig satte antallet af nyopslåede stillinger rekord. Forbruget har dertil udviklet sig forholdsvist stabilt på trods af det abrupte fald i forbrugertilliden, siger Tore Stramer.