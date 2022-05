Det blev antydet, at man helt ville likvidere den ukrainske stat, eller i hvert fald skabe et Novorossija, en russisk-talende lydstat på Dnieprs østlige bred, da Putin indledte sit stort anlagte felttog i februar. Siden har Kreml måttet skrue noget ned for forventningerne. Vi har kigget på, hvad der er hoved og hale i de russiske ambitioner om at vinde nye territorier: