Sverige og Finland bliver klar til Nato-ansøgning mandag

Sveriges hurtige vej mod Nato er gjort mulig, efter regeringspartiet Socialdemokraterna søndag sagde ja til NATO-medlemskab.

Den svenske ansøgning vil komme samtidig med, at Finland vil søge om medlemskab.

Den finske regering har allerede besluttet sig for at gå med Nato. Ansøgningen vil blive sendt, når Riksdagen i Helsinki mandag stemmer om NATO-medlemskab. Her er der klart flertal for.

Baggrunden for, at de to hidtidige neutrale lande nu søger hurtig tilslutning til Nato, er Ruslands krig i Ukraine.